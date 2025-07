RCA : Mission conjointe MINUSCA-autorités locales pour la paix à Balembé après de violents incidents

Devant quelque 400 villageois, des messages axés sur la paix et la cohésion sociale ont été délivrés, complétés par des informations sur les procédures judiciaires et les élections à venir.

Justice et soutien communautaire

Le Procureur Guy-Gustave Zokazoui a rappelé que les crimes tels que le vol de bétail ou les assassinats seront sévèrement punis. De son côté, la Représentante de la MINUSCA, Tanya Badidi, a réaffirmé l’engagement de la Mission à soutenir les communautés, notamment par des initiatives économiques, le dialogue communautaire et des patrouilles renforcées.





La mission s’est achevée par un acte de réconciliation entre les communautés. Ces dernières ont exprimé le souhait d'une présence plus forte des autorités et de la MINUSCA pour garantir une paix durable à Balembé.