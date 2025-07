Explosion de la poudrière au Tchad : le Collectif des victimes annonce une avancée majeure vers les réparations

Dans son allocution, le porte-parole du collectif, Mahamat Hounene Issaka, est revenu sur les circonstances tragiques de l’explosion survenue dans la nuit du 18 au 19 juin 2024, qui a profondément bouleversé la communauté.



« Cette tragédie nous a contraints à nous constituer en une structure légale, aujourd’hui connue sous le nom de Collectif des Victimes de l’Explosion du Camp de la Poudrière (CPVEC), afin de porter une voix unie et d’œuvrer pour des réparations justes », a-t-il déclaré.



Le collectif a rappelé les lourdes conséquences de l’explosion : pertes en vies humaines, nombreux blessés et traumatisés, destructions massives d’habitations et de biens matériels, laissant des familles entières sans abri. « Les séquelles de ce drame restent à jamais gravées dans nos mémoires », a souligné le porte-parole.



Depuis sa création, le CPVEC a entrepris plusieurs actions importantes, parmi lesquelles : L’assistance directe entre victimes, en particulier envers les plus vulnérables ; La revendication du droit à la réparation plutôt qu’à une simple assistance, comme proposé initialement par le ministère ; La mise en place d’une sous-commission de recensement des victimes par arrondissement ; L’évaluation des dégâts et l’élaboration d’un rapport indépendant ; L'exigence de recrutement d’un cabinet indépendant pour une évaluation objective ; Des démarches administratives multiples et des communications officielles adressées aux autorités compétentes.



Des résultats concrets obtenus



Le collectif a annoncé qu’après toutes ces démarches, un cap important a été franchi. Le cabinet d’expertise mandaté a déposé un rapport provisoire d’évaluation des dégâts le 18 juin 2025, jour anniversaire du drame. Toutes les victimes ayant déposé leurs dossiers auprès du bureau du collectif ont été retenues après une évaluation sincère et indépendante.



Le rapport a été validé et adopté le 3 juillet 2025, et sera transmis aux plus hautes autorités pour instruction de paiement dans les meilleurs délais.



Un appel à la solidarité



Le bureau du collectif a exprimé sa reconnaissance envers le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, pour son engagement constant à soutenir les victimes, ainsi qu’au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et à la Ministre de l’Action Sociale et des Affaires Humanitaires pour leur soutien moral et administratif sans faille.



Enfin, le CPVEC exhorte l’ensemble des victimes à rester unis, dignes et solidaires, jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications. « La réparation tant attendue doit être rendue dans un délai raisonnable », a conclu le porte-parole.