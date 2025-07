Tchad : vers une gestion concertée de la réserve de faune du Bahr-Salamat

Étaient présents à cette session les trois préfets de département concernés par la réserve. Il s'agit de : Mahamat Ahmat Saleh du Bahr-Azoum, Ahmat Adoum Seïd d'Aboudeïa et Timan Djibrine de Barh Signaka.



Créée par décret n°49 du 29 février 1964, la RFBS s’étend sur une superficie de 21 025 km² et couvre trois provinces: le Salamat, le Guéra et le Moyen-Chari. Elle constitue une aire protégée majeure pour la conservation de la faune sauvage et joue un rôle complémentaire dans la protection du Parc National de Zakouma (PNZ).