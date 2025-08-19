Alwihda Info
TCHAD

Tchad : les députés du Ouaddaaï visitent les ruines du musée d'Abéché et exigent sa réhabilitation


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 19 Août 2025



Ce mardi 19 août 2025, les députés de la province du Ouaddaï, en vacances parlementaires dans la ville d'Abéché, ont visité les ruines du musée Abéché.

Cette visite sur le terrain vise à voir le statut du musée qui s’est écroulé depuis 2021, afin de soumettre une demande au ministère en charge de la culture en vue de la reconstruction de cet édifice important consacré à la préservation des avoirs techniques appartenant à l'ancien royaume de Ouaddaï.

Le délégué de la Culture par intérim du Ouaddaï, Abdoulay Ibrahim Zouni, a évalué cette visite, étant donné qu'elle améliorera les efforts de la délégation de la Culture dans la province, pour trouver une solution urgente et sauver les effets restants. Les quatre députés de la province du Ouaddaï ont exprimé leur regret pour la situation dans laquelle le musée de la ville d'Abéché se trouve.

Ils ont souligné leur engagement à travailler pour le faire redémarrer, permettant ainsi aux écoliers de connaître de près la culture et l'histoire de leurs ancêtres, et des dirigeants du Royaume précédent.


