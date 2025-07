Portrait : Dr Guirayo Jérémy "Abba Marteau", un modèle de rigueur et de persévérance

Un parcours éducatif et professionnel exemplaire

Guirayo Jérémy a débuté son parcours scolaire à l'école Assemblée Chrétienne, puis à l'École des Camps des Évolués à Sabangali, où il obtient son Certificat d’Étude Primaire et Élémentaire (CEPE) en 1977. Après les événements de 1979, il part pour Sarh et poursuit ses études au Lycée Ahmed Mangué, décrochant son Brevet d’Étude du Premier Cycle (BEPC) en 1985. De retour à N'Djamena après la prise de pouvoir d'Hissène Habré en 1982, il intègre le Lycée Félix Eboué et obtient son baccalauréat série A4 en 1990, ouvrant les portes de l'enseignement supérieur.





Il s'inscrit alors à l'Université de N'Djamena, où il obtient une licence en philosophie en 1996. Deux ans plus tard, en 1998, il est intégré à la fonction publique comme professeur licencié, marquant le début de sa carrière professionnelle en tant qu'éducateur. En 2000, il devient le tout premier Directeur du Collège d'Enseignement Général (CEG) de Habbena, qu'il supervisera jusqu'à son érection en lycée. C'est à cette période qu'il gagne son surnom emblématique d'"Abba Marteau". « Je suis le tout premier Directeur et pour faire régner la discipline, j'ai un petit marteau en main, les élèves ont fini par m'appeler Abba Marteau », se souvient-il.





Non content de ses acquis, Guirayo Jérémy poursuit ses études universitaires. Il obtient une maîtrise en philosophie, option Politique, morale et juridique, en 2004 à l'Université de N'Djamena. Bénéficiant d'une bourse, il s'envole pour le Bénin, où il décroche un Diplôme d’Études Approfondies en Philosophie (Politique, morale et juridique) de l’Université d’Abomey-Calavi en 2008. De retour au pays, il devient Enseignant-chercheur au département de philosophie. Sa quête de savoir le ramène au Bénin pour sa thèse, couronnée par un Doctorat Unique en Philosophie (Politique, morale et juridique) de l’Université d’Abomey-Calavi en 2014. Depuis 2020, il est Maître-assistant CAMES en Philosophie (Éthique, morale et politique).





Un leader syndical et un citoyen engagé

Au-delà de sa carrière universitaire, le Dr Guirayo Jérémy est un syndicaliste distingué par son leadership. Il a occupé des postes clés au sein du Syndicat National des Enseignants et Chercheurs du Supérieur (SYNECS) à l'Université de N'Djamena, étant successivement chargé des revendications, chargé de la communication, puis Président du Bureau Communal et enfin Président du Syndicat National.





Son engagement citoyen s'est manifesté par sa participation active au Forum National Inclusif (COFONI) et à l'organisation du Dialogue National Inclusif (CODNI). Ses contributions ont été reconnues par plusieurs distinctions honorifiques : Officier de l’Ordre National du Tchad, Chevalier de l’Ordre National du Tchad, et divers Témoignages de Satisfaction.



Vie personnelle et philosophie

Malgré ses multiples responsabilités, le Dr Jérémy est un homme marié et père de cinq enfants, dont l'éducation est basée sur la rigueur et la discipline. « J'avais un père charpentier et une ménagère, dont la seule magie pour réussir dans la vie, c'est le travail », a-t-il déclaré, soulignant l'importance des valeurs transmises par ses parents.





Amoureux du sport, Guirayo Jérémy est détenteur de la ceinture marron du Shidokan. Actuel président du jury au baccalauréat de l'année 2025, il invite la jeunesse tchadienne à rejeter la facilité, rappelant qu'il n'y a pas de réussite sans un travail acharné. Son slogan "Pourquoi lui et pas moi?" résonne comme un appel constant à l'autodépassement et à la persévérance.