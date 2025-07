Tchad : Le Ministre du Commerce et la Banque Mondiale font le point sur le Projet d'Appui au Secteur Privé

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi du Projet d’Appui au Développement du Secteur Privé au Tchad. L'objectif était de dresser un bilan des progrès réalisés et de discuter des prochaines étapes avant le lancement de la phase d'exécution opérationnelle du projet.







Le Représentant résident de la Banque Mondiale a salué l'engagement continu du gouvernement tchadien et a souligné les avancées significatives dans la mise en place du comité de gestion et la validation des actions par le comité de préparation.







De son côté, le Ministre Guibolo Fanga Mathieu a réaffirmé le soutien du gouvernement à ce projet. Il a précisé que le projet est structuré autour de trois composantes et qu'il est aligné sur les priorités du Plan National de Développement (PND). Il a également insisté sur l'urgence d'accélérer le processus de mise en œuvre, tout en assurant une gestion transparente et rigoureuse.





Le Projet d'Appui au Développement du Secteur Privé est le fruit d'une étroite collaboration entre le groupe de la Banque Mondiale et la Société Financière Internationale (SFI). Son but est de renforcer les capacités du secteur privé tchadien, d'améliorer l'environnement des affaires et de faciliter l'accès au financement pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME).