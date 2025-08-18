Soudan : Abdel Fattah Al-Burhan nomme un nouvel état-major des forces armées









Selon un communiqué officiel publié lundi 18 août, le général Mohamed Othman Al-Hussein Al-Hassan a été nommé chef d’état-major général. Il sera secondé par :



le général Magdi Ibrahim Othman Khalil, vice-chef d’état-major chargé de l’approvisionnement,



le général ingénieur Dr Khaled Abidine Mohamed Ahmed Al-Shami, vice-chef d’état-major chargé de la formation,



le général Abdelkhair Abdallah Nasser Dargam, vice-chef d’état-major chargé de l’administration,



le général Mohamed Ali Ahmed Subair, chef du renseignement militaire,



et le général Malik Al-Tayeb Khogali Al-Nil, vice-chef d’état-major chargé des opérations.



Par ailleurs, plusieurs nominations stratégiques ont été annoncées :



le général Moutassim Abbas Al-Toum Ahmed, inspecteur général des forces armées,



le général pilote Ali Ajbna Gmouda Mohamed, commandant de l’armée de l’air,



le général médecin Zakaria Ibrahim Mohamed Ahmed, directeur de l’administration générale des services médicaux,



et le général ingénieur Omar Sir Al-Khatim Hassan Nasr, commandant de la défense aérienne.



En parallèle, des promotions suivies de départs à la retraite ont été décidées. Ont été promus au grade de général d’armée (fariq awwal) avant leur mise à la retraite :



Abbas Hassan Abbas Al-Darouti,



Abdelmahmoud Hamad Hussein Ajami,



et le général pilote Al-Tahir Mohamed Al-Awad Al-Amin.





Ces décisions prennent effet à compter du 17 août 2025, précise le communiqué de l’armée soudanaise.