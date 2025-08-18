Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby Itno réagit à la fuite d'un enregistrement du ministre Ismail Souleyman Lony


Alwihda Info | Par - 18 Août 2025


Le président tchadien, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a réagi à la fuite d'un enregistrement audio impliquant le ministre Ismail Souleyman Lony. Le président a affirmé avoir écouté attentivement l'enregistrement, dans lequel le ministre aurait tenu des propos inappropriés lors d'une conversation privée, à une époque où il n'était pas encore en fonction.


Une fuite vue comme une tentative de déstabilisation

 
Selon le Président, cette fuite ne vise pas la personne du ministre, mais plutôt ses fonctions actuelles et l'institution qu'il représente. Il a dénoncé un "règlement de comptes familial" et une "calomnie éhontée" qui visent à nuire à la réputation d'un haut cadre de la République. Le Maréchal Déby Itno a précisé que cet acte est similaire à de nombreuses autres calomnies qui ont ruiné la carrière d'autres cadres tchadiens.

 
Tout en reconnaissant que le ministre a agi avec une "grande légèreté" en abordant des sujets inappropriés, le président a réaffirmé sa "totale confiance" en lui. Il a également invité tous les cadres de la République à tirer les leçons de cet incident.
Peter Kum
