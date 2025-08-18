Sarh : 95 % de réussite au baccalauréat pour les détenus du Moyen-Chari





Sur les 21 candidats qui se sont présentés, 15 ont été admis d’office, et 5 l'ont été après les épreuves de rattrapage. Avec un taux de réussite de 95,23 %, la maison d’arrêt de Sarh s'est démarquée, confirmant sa performance après un taux de 100 % de réussite au brevet.

L'éducation comme outil de réinsertion

Le directeur de l’établissement pénitentiaire, Allamine Kitir Mahadi, a salué la persévérance des lauréats. La déléguée provinciale de l’Éducation nationale, Mme Djikoloum, a rappelé que l'établissement dispose d'un collège et d'une classe de terminale, animés par des enseignants qui sont eux-mêmes détenus. Elle a appelé les autorités à soutenir ces éducateurs et à faciliter la poursuite des études des bacheliers.





Le délégué général du gouvernement, Abdraman Ahmat Bargou, a promis de suivre personnellement les dossiers de ces jeunes pour leur offrir une réelle chance de réinsertion. Pour les encourager, des kits scolaires ont été distribués aux lauréats. Sur les 20 admis, neuf ont déjà été libérés.