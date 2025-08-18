Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Sarh : 95 % de réussite au baccalauréat pour les détenus du Moyen-Chari


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 18 Août 2025


Les autorités de la province du Moyen-Chari ont organisé une cérémonie ce 18 août 2025 pour féliciter les 20 détenus de la maison d’arrêt de Sarh qui ont réussi leur baccalauréat de la session de juin 2025.


Sarh : 95 % de réussite au baccalauréat pour les détenus du Moyen-Chari


  Sur les 21 candidats qui se sont présentés, 15 ont été admis d’office, et 5 l'ont été après les épreuves de rattrapage. Avec un taux de réussite de 95,23 %, la maison d’arrêt de Sarh s'est démarquée, confirmant sa performance après un taux de 100 % de réussite au brevet.
 

L'éducation comme outil de réinsertion

 
Le directeur de l’établissement pénitentiaire, Allamine Kitir Mahadi, a salué la persévérance des lauréats. La déléguée provinciale de l’Éducation nationale, Mme Djikoloum, a rappelé que l'établissement dispose d'un collège et d'une classe de terminale, animés par des enseignants qui sont eux-mêmes détenus. Elle a appelé les autorités à soutenir ces éducateurs et à faciliter la poursuite des études des bacheliers.

 
Le délégué général du gouvernement, Abdraman Ahmat Bargou, a promis de suivre personnellement les dossiers de ces jeunes pour leur offrir une réelle chance de réinsertion. Pour les encourager, des kits scolaires ont été distribués aux lauréats. Sur les 20 admis, neuf ont déjà été libérés.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/08/2025

Tchad : La loi sur la protection de l'environnement vulgarisée à Moundou

Tchad : La loi sur la protection de l'environnement vulgarisée à Moundou

Tchad / Gabon : La conseillère spéciale Amina Priscille Longoh salue l'inauguration du siège de Gabon 24 Tchad / Gabon : La conseillère spéciale Amina Priscille Longoh salue l'inauguration du siège de Gabon 24 18/08/2025

Populaires

L’Union africaine réclame l’adoption d’une carte du monde reflétant la véritable taille du continent

17/08/2025

Tchad / Gabon : La conseillère spéciale Amina Priscille Longoh salue l'inauguration du siège de Gabon 24

18/08/2025

Cameroun : L’état de la route Koza-Mozogo dénoncé par un poète

18/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter