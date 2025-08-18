Tchad : Lancement officiel du comité d’organisation du Forum international sur la sécurité





Le forum a pour objectif de devenir une plateforme d’échanges et de coopération pour relever les défis de sécurité et de défense en Afrique. Le ministre de la Sécurité Publique, le Général de Corps d'Armée Ali Ahmat Aghabache, qui est également président du comité de pilotage, a souligné que l’initiative répond au besoin de bâtir une "stratégie commune et adaptée aux menaces actuelles".





Le Général Laïssou Abdelaziz Mahamat Dapsia, chef d’État-major adjoint particulier du Président, a réaffirmé l’engagement des forces de défense et de sécurité. Il a insisté sur la volonté de faire de ce forum une référence en matière de concertation pour des "solutions durables face aux défis sécuritaires contemporains".





La mise en place de ce comité symbolise l'ambition du Tchad de se positionner comme un pôle stratégique de réflexion et d'action pour la paix et la sécurité sur le continent.