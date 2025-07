TCHAD

Tchad : La 47e session des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES bat son plein à N'Djaména

Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Juillet 2025

Les travaux de la 47e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du CAMES se poursuivent activement à N'Djaména. Les Comités Techniques Spécialisés (CTS) en Lettres et Sciences Humaines (LSH) et en Sciences Naturelles-Agronomie (SNA) ont déjà entamé leurs discussions, lancées respectivement les 2 et 4 juillet 2025 par le Professeur Ali Doumma, Directeur des Programmes du CAMES.