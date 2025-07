Tchad : Huit malfaiteurs neutralisés et un arsenal démantelé à N'Djamena

Un faussaire a également été arrêté pour fabrication et diffusion de faux billets dans les zones reculées. Enfin, plusieurs récidivistes notoires, spécialisés dans les agressions, cambriolages, vols de motos et de téléphones, ont été appréhendés et présentés à la presse.





La coopération citoyenne, clé du succès

Le Contrôleur Général Paul Manga, Porte-parole de la Police Nationale, a salué l'appui des citoyens dans cette opération. « C’est grâce à la vigilance de nos unités et à la coopération de la population que nous avons pu agir avec efficacité », a-t-il déclaré.





Ces présumés malfaiteurs seront traduits en justice pour répondre de leurs actes. La Police Nationale a réitéré son engagement à veiller avec rigueur à la sécurité collective, et a salué le courage de ceux qui dénoncent ces agissements criminels.