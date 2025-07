TCHAD

Tchad : La France et ses partenaires européens engagés pour le développement du Nord

Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Juillet 2025

Une délégation de l'Agence Française de Développement (AFD) et ses partenaires – l’Union européenne, le BMZ (Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement) et la GIZ (Agence allemande de coopération internationale) – est en mission dans le Nord du Tchad. Leur objectif : constater les avancées du projet COM-NORD à Fada et Faya.