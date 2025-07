Tchad : Signature de l'Accord pour le Projet de Renforcement de la Résilience de la Grande Muraille Verte d'Afrique

Un projet ambitieux pour le Sahel

Financé par le Fonds vert climat à hauteur de 15 845 490 dollars, ce projet d’envergure s’aligne sur les priorités nationales du Tchad, notamment le Plan national de développement, l'initiative "Tchad connexion 2030" et la Stratégie de transformation agricole.





Bénéfique pour huit pays du Sahel, le projet SURAGGWA représente une réponse ambitieuse, intégrée et multisectorielle aux défis majeurs qui affectent la région. Parmi ces défis figurent la dégradation des terres, l’insécurité alimentaire, la pauvreté rurale et les effets graves et variés du changement climatique.