Internet : Le Tchad officialise l’arrivée de Starlink, une initiative portée par le Président Mahamat Idriss Deby

Le Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, GASSIM CHERIF MAHAMAT, le Ministre des Télécommunications, de l'Économie Numérique et de la Digitalisation de l'Administration, BOUKAR MICHEL et leur collègue en charge de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, MAHAMAT ASSILECK HALATA, ont animé une conférence de presse conjointe ce 4 juillet 2025, dans la salle bleue de l’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA).



Cette conférence de presse était centrée sur l’annonce officielle de l’arrivée de Starlink au Tchad, ainsi que sur la présentation des différents forfaits d’abonnement proposés.



Selon le Ministre des Télécommunications, de l'Économie Numérique et de la Digitalisation de l'Administration, les forfaits proposés par Starlink au Tchad sont les suivants : 50 Go à 12 000 FCFA par mois, 250 Go à 18 000 FCFA par mois et une connexion illimitée à 32 000 FCFA par mois.



Le Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, M. GASSIM CHÉRIF MAHAMAT, a exprimé sa gratitude au Président de la République, au Premier Ministre ainsi qu’au Ministre des Télécommunications, pour la concrétisation de ce projet qui vient renforcer les efforts de son département dans le cadre du déploiement effectif de la Télévision Numérique Terrestre (TNT).



L’arrivée de Starlink au Tchad, avec des offres à des prix abordables, s’inscrit dans la droite ligne de la politique du Président de la République, Chef de l’État, le Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, visant à garantir à la population tchadienne un accès à une connexion Internet haut débit sur l’ensemble du territoire national, conformément à son programme structuré autour de 12 projets et 100 actions prioritaires.