RCA : Le secteur de la santé évalue sa réponse à la bousculade du 25 juin

Mettre à jour et confirmer les données disponibles sur la crise.

les données disponibles sur la crise. Renforcer la coordination entre les différentes directions des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU).

entre les différentes directions des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU). Activer formellement le Centre d’Opérations d’Urgence en Santé Publique ( COUSP ).

le Centre d’Opérations d’Urgence en Santé Publique ( ). Structurer la coordination globale du secteur de la santé dans ce contexte de crise.

La réunion visait plusieurs objectifs clés :La prochaine étape importante est une réunion du Sous-groupe intersectoriel (SGI) prévue pour le 5 juillet. Cette rencontre aura pour but de consolider un rapport de situation détaillé à transmettre à la coordination nationale de crise. Ce rapport inclura les réalisations, les ressources mobilisées et les besoins non couverts par la réponse sanitaire.Parallèlement, le ministère travaille activement à la mise en place d’un mécanisme national de gestion des catastrophes qui intégrera également les risques non sanitaires, visant une approche plus globale et préventive.