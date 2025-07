Loisir : À N'Djamena, le jeu Ludo passionne les élèves en vacances, entre convivialité et inquiétudes des parents

Le Ludo, un jeu impliquant plusieurs joueurs, capte l'attention des élèves en repos scolaire. Si certains vacanciers se tournent vers le commerce pour préparer la rentrée, d'autres préfèrent créer de l'ambiance par le divertissement. Chanceline, une jeune joueuse, souligne : « Le ludo est mon jeu préféré car cela crée de la rivalité entre nous et chaque joueur ou joueuse cherche à sortir vainqueur, une véritable distraction pour nous. »





Dans le 7e arrondissement notamment, il est courant de voir des groupes d'adolescents et d'enfants attroupés autour d'un tapis de jeu, les yeux rivés sur les dés et les pions. Le Ludo, avec ses règles simples et son aspect stratégique accessible, offre une alternative bienvenue aux écrans et aux activités plus coûteuses. « C'est un bon moyen de passer le temps avec mes amis, surtout quand il fait très chaud et qu'on ne peut pas sortir », confie Alladoum, élève en classe de 4ème, rencontré au quartier Chagoua.

Liens sociaux et défis ludiques

Pour beaucoup, le Ludo ne se limite pas à un simple passe-temps. Il crée des liens sociaux, stimule la réflexion et la patience, et offre un cadre compétitif mais amical. Des tournois improvisés s'organisent souvent, ajoutant une dimension de défi et d'émulation entre les jeunes joueurs. « On se défie entre nous, et celui qui gagne est le champion du jour ! Ça nous occupe et ça nous fait rire », explique Bernard, un élève de terminale.

Les préoccupations des parents et des éducateurs

Cependant, cette popularité soulève quelques interrogations. Si le jeu est indéniablement une source de joie et de socialisation, certains parents s'inquiètent de l'équilibre entre le divertissement et la préparation de la rentrée scolaire. « Quand on voit les enfants tous joyeux autour d'un jeu cela fait notre fierté, en tant que mère, ce que je souligne il ne faut pas qu'ils oublient de réviser de temps à temps leurs leçons », témoigne Adeline, une mère de famille soucieuse de voir son enfant passer de longues heures devant le plateau de jeu.





Richard, un enseignant, reconnaît que « c'est normal que les enfants se distraient, pour se détendre, mais les parents doivent intervenir de temps en temps pour que les enfants n'écartent pas la notion de révision. »





Malgré ces préoccupations, le Ludo s'impose comme un phénomène estival à N'Djamena, offrant aux élèves en vacances une parenthèse ludique et conviviale. Il est la preuve qu'à l'ère numérique, les jeux de société traditionnels continuent de captiver et de rassembler, proposant une véritable bouffée d'air frais loin des contraintes du quotidien scolaire.