Immersion au cœur du Rashtrapati Bhavan : une visite au sommet de l’élégance institutionnelle indienne

🍽️ L’hospitalité au sommet de l’élégance

La visite s’est conclue dans un salon raffiné aménagé pour une réception protocolaire, où l’hospitalité indienne s’exprime avec goût et sobriété. Dressée avec une grande finesse, une table ovale monumentale ornée d’un chemin de table brodé aux motifs floraux traditionnels accueille les visiteurs pour un moment de dégustation.





Au menu : spécialités indiennes servies avec rigueur, par un personnel en veste blanche et verte, qui veille à la fluidité et à la discrétion du service. Dans le calme de cette salle aux lustres en cristal et aux rideaux en velours pâle, les échanges informels se mêlent à l’admiration des lieux. Autour de la pièce trônent des sculptures bouddhiques, des paysages de l’Himalaya encadrés, et une atmosphère feutrée qui rappelle que chaque détail est ici pensé pour refléter la grandeur de l’État et le respect de l’invité.