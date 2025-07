Tchad : rencontre avec les opérateurs économiques en prélude au PND « Tchad Connexion 2030 »

Dans le cadre des préparatifs du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », une rencontre s’est tenue jeudi dernier entre le comité d’organisation et les opérateurs économiques nationaux.



Présidée par Tahir Hamid Nguilin, ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, président du comité d’organisation, avec la participation du ministre du Commerce et de l’Industrie, vice-président du comité, cette rencontre visait à présenter les grandes lignes du PND et à mobiliser l’engagement du secteur privé.



La rencontre s’est tenue en présence des membres du gouvernement faisant partie du comité d’organisation du PND, témoignant ainsi de la volonté de coordination et de mobilisation multisectorielle autour de cette initiative.



Prévue du 9 au 10 septembre 2025 à Abu Dhabi, la Table Ronde du PND constitue une étape stratégique pour le développement du Tchad. Les échanges ont mis en lumière les opportunités d’investissement et la place centrale des opérateurs économiques dans la réussite de cette vision nationale.