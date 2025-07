Tchad - Santé : Deux cas de choléra détectés, le Gouvernement et l'ONU mobilisés

Le Coordonnateur du Centre des Opérations d’Urgence en Santé Publique, Dr Dissia Fittouin, a présenté les mesures d’urgence déjà mises en œuvre, notamment la mobilisation d’équipes sur le terrain pour circonscrire l’épidémie le plus rapidement possible.





Les agences des Nations Unies au Tchad, sous le leadership du Coordonnateur résident Dr François Batalingaya, ont exprimé leur soutien total aux actions du gouvernement et ont salué la réactivité du Ministère de la Santé Publique. Le Coordonnateur résident a insisté sur la nécessité de renforcer les actions de sensibilisation dans les zones à risque pour encourager les communautés à mieux s'approprier les mesures de prévention.





Les agences onusiennes ont proposé un appui technique et logistique accru, notamment en matière de communication communautaire et de distribution de matériel sanitaire.