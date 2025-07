Tchad–Japon : Une coopération sécuritaire renforcée au cœur du dialogue bilatéral

Le Ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration a servi de cadre, ce mardi 23 juillet 2025, à une rencontre diplomatique de haut niveau. Le Ministre, Général de Corps d’Armée Ali Ahmat Aghabache, a reçu en audience Son Excellence Minami Kentaro, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Tchad, basé à Yaoundé. La rencontre s’est déroulée en présence du Secrétaire général adjoint du ministère, Dr Issakha Haroun Béchir, du Directeur de cabinet Bakonou Jacob Vidakna, et du Conseiller à la coopération internationale, Oumar Adoudou Zaid.



Cette visite de courtoisie s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Japon et le Tchad, fondées sur les valeurs de paix, de respect mutuel et de développement durable. Les échanges ont mis en lumière la convergence des visions des deux pays en matière de sécurité, de gouvernance et de coopération internationale.



Au cœur des discussions, la Neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) a été évoquée comme une tribune stratégique pour poser les jalons d’un partenariat renouvelé. Le Général Aghabache a salué cette initiative japonaise, véritable levier de développement pour le continent, et exprimé la reconnaissance du gouvernement tchadien pour le soutien constant du Japon, notamment dans les domaines de la sécurité, de la paix et du renforcement institutionnel.



« Le Tchad et le Japon partagent une ambition commune : bâtir des sociétés stables, capables de répondre aux défis actuels, dans le respect de la souveraineté et de la dignité humaine », a affirmé le ministre, soulignant la volonté du Tchad de diversifier ses partenariats stratégiques pour accompagner les réformes en cours, tant dans les domaines sécuritaire que migratoire.



Pour sa part, l’ambassadeur Minami Kentaro s’est dit profondément honoré par l’accueil qui lui a été réservé. Il a salué la qualité des échanges et réaffirmé l’engagement de son pays à poursuivre son appui au Tchad dans une dynamique de coopération gagnant-gagnant, fondée sur la stabilité, le respect mutuel et le développement inclusif.