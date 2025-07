Tchad : Am-Timan et le sud-est confrontés à une "Quarantaine Numérique" Exaspérante

Cette défaillance persistante provoque une indignation grandissante. Les appels sont interrompus, la connexion internet est quasiment inexistante, et les services clients sont inaccessibles. Cette situation perturbe profondément le quotidien numérique de milliers de personnes, impactant négativement leur vie économique et sociale.



La colère des abonnés est palpable. Un client s'indigne : « On ne peut plus supporter l’injustice de la part de ces opérateurs qui ne font que soutirer notre argent acquis péniblement. Ils n’ont rien de stable ou de fiable à offrir à leur clientèle. Ce n’est que de la merde. » Un autre qualifie la situation de « silence technologique », ajoutant que « tous les téléphones mobiles sont muets. Le réseau, médiocre qu’il est, n’est reçu que de manière sporadique. »





Ces défaillances ont des conséquences concrètes et coûteuses. Les abonnés subissent un manque à gagner, certains continuant de payer des forfaits inutilisables sans aucune compensation. La seule "réparation" se résume à un bref message d'excuses, jugé dérisoire. Les opérateurs semblent ignorer leurs clients, qui se sentent "dérobés" de leur argent de manière injuste.

Face à cette situation, de nombreuses voix s'élèvent pour exiger une amélioration rapide et significative de la qualité du service. La patience des abonnés atteint ses limites. Dans un monde de plus en plus connecté, être privé de réseau revient à être privé de droits essentiels.





Les autorités compétentes sont vivement interpellées afin qu'elles agissent pour contraindre les opérateurs à assumer pleinement leurs engagements et à rétablir un service fiable et équitable pour tous. Le prix des forfaits est élevé, mais la prestation n'est ni à la hauteur ni conforme aux attentes légitimes des clients.