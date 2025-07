Tchad : Clôture d'une formation sur la protection sociale adaptative aux chocs à N’Djaména

La cérémonie de clôture a été présidée par le Secrétaire général du ministère, M. Adoum Attor Annour, en présence des représentants du Programme Alimentaire Mondial (PAM), de l’UNICEF, ainsi que de nombreux responsables institutionnels, cadres techniques et partenaires financiers.



Dans son discours, M. Adoum Attor Annour a salué l'engagement des participants tout au long de cette session intensive, qui s'est articulée autour du module TRANSFORM, un outil de renforcement des capacités reconnu à l'échelle africaine. Il a souligné que la formation allait au-delà d'un simple apprentissage académique : « Elle a constitué un espace stratégique de concertation intersectorielle pour réfléchir à des réponses concrètes et coordonnées face aux chocs que subissent nos communautés. »





Les participants, issus de divers ministères et institutions partenaires, ont exploré des concepts clés, des outils pratiques et des expériences de terrain en matière de protection sociale réactive. L'objectif était de renforcer les capacités nationales à planifier, mettre en œuvre et coordonner des interventions adaptées en cas de crises, tout en consolidant les bases d'un développement durable et inclusif.



Le Secrétaire général a mis l’accent sur la nécessité de traduire les acquis de la formation en actions concrètes. Il a invité les participants à devenir des « ambassadeurs du changement » au sein de leurs structures respectives, appelant à une mobilisation collective autour de la Stratégie Nationale de Protection Sociale et du futur Projet de Filets de Sécurité Adaptatifs et Productifs.





Au nom du gouvernement, M. Annour a exprimé sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, notamment le PAM, l’UNICEF, la Banque Mondiale et la Coopération allemande, pour leur appui constant dans la mise en œuvre des initiatives de protection sociale au Tchad.





La cérémonie s’est achevée sur une note d’optimisme, avec la promesse d’un engagement renouvelé pour une protection sociale plus résiliente, inclusive et réactive face aux défis futurs.