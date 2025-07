Tchad : condoléances du ministre de l’Education suite au décès de deux enseignants

Suite à la disparition de MM. Ahmat Khamis, Tchoubou Adamou et Al Hadj Issa, respectivement inspecteur pédagogique de l’enseignement primaire du 2ème arrondissement B de N’Djamena, professeur de philosophie à Pala et proviseur du Lycée Goudji Arabe, le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Dr. Aboubakar Assidick Choroma, et le secrétaire d’État à l’Éducation nationale et à la Promotion civique, M. Ahmat Youssouf Tahir, présentent leurs sincères condoléances aux familles éprouvées.