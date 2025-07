Une nomination stratégique et un profil expérimenté



Cette nomination est considérée comme stratégique pour les plans de Paris en RCA. Âgé de 54 ans, le Lieutenant-Colonel Allard de Grandmaison possède une expérience significative sur le continent africain. Il a notamment occupé un poste de conseiller militaire auprès de l'armée malienne jusqu'en 2021 et a également financé plusieurs programmes de formation au sein de la police et de l'armée en République Centrafricaine. Son profil le rend particulièrement apte à ses nouvelles fonctions de conseiller défense et sécurité de l'ambassadeur.







Réorientation de la politique française et "soft power"



Après avoir connu des échecs dans plusieurs pays africains, Paris a réorienté son approche envers la République Centrafricaine. La France a désormais recours à une stratégie de "soft power", s'appuyant sur son ambassade et des organisations non gouvernementales, ainsi que sur l'octroi de financements et de prêts. Cette approche a permis de renouer le dialogue avec diverses institutions étatiques centrafricaines, notamment la justice, la police et l'armée.





La nomination du Lieutenant-Colonel Allard de Grandmaison, qui était précédemment commandant en second du Prytanée national militaire de La Flèche (Sarthe) pendant quatre ans, s'inscrit dans cette volonté de la France d'agir plus efficacement en RCA.







Interrogations sur les implications futures





Cependant, la "pénétration militaire" de la France en République Centrafricaine par le biais du soft power soulève de nombreuses questions à Bangui, notamment après la récente brouille entre les deux capitales. Des analyses suggèrent que, grâce à l'expérience du Lieutenant-Colonel Allard de Grandmaison en Afrique de l'Ouest et sa connaissance des "subtilités du travail avec les séparatistes africains", Paris pourrait non seulement relancer l’influence militaire française en RCA, mais aussi échanger avec des acteurs locaux et d'autres groupes dans un climat sensible à l’approche des élections, comme cela a pu être constaté à certaines occasions par le passé.