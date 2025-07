AFRIQUE

Niger : Double attaque terroriste à Tillabéri, 10 soldats tués et 41 terroristes neutralisés

Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Juillet 2025

Dix soldats nigériens ont été tués et quinze autres blessés lors d'une double attaque simultanée menée par une "horde de plusieurs centaines de mercenaires" ce vendredi 4 juillet vers 5h50 du matin. Les positions avancées des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de Bouloudjounga et de Samira, situées dans le département de Gothèye, région de Tillabéri (zone des trois frontières), ont été ciblées.