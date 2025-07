Tchad : Le Parquet dément toute tentative d’assassinat contre le Général Idriss Youssouf Boy

Selon les informations relayées, un individu armé aurait été introduit dans l’aile VIP de la prison, à proximité immédiate de la cellule de l’ancien directeur de cabinet du chef de l'État. Des propos que le Parquet qualifie de fausses informations destinées à semer la confusion et troubler l’ordre public.



Une arme retrouvée, mais aucun lien avec le général Idriss Youssouf Boy



Après vérification, les autorités judiciaires confirment qu’il ne s’agissait nullement d’une tentative d’assassinat. Le 2 juillet 2025, un détenu du nom de Ibrahim Abdoulaye Abakar, poursuivi pour faux témoignage d’assassinat et dénonciation calomnieuse, a été retrouvé en possession d’une arme dans sa cellule située au quartier de haute sécurité de la prison.



Alertées, les autorités pénitentiaires ont immédiatement neutralisé l’individu. Il a été remis à la police judiciaire pour enquête, en vue d’identifier les circonstances et le canal d’introduction de l’arme au sein de l’établissement.



Des quartiers strictement séparés



Le Parquet précise que les différents quartiers de la prison sont totalement isolés les uns des autres. La cellule du détenu porteur de l’arme se trouve dans le secteur de haute sécurité, tandis que celle du Général Idriss Youssouf Boy est située dans le quartier VIP. Il est impossible pour un détenu de passer d’un quartier à un autre, insistent les autorités.



Mise en garde contre les fausses informations



Face à cette affaire, le procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelaye, appelle la population à faire preuve de discernement et à ne pas se fier aux publications douteuses circulant sur les réseaux sociaux, notamment sur des pages anonymes ou malveillantes dont le seul objectif est de nuire à la stabilité publique.



« Le Parquet invite l’opinion à toujours vérifier la véracité des informations et à se référer aux canaux officiels », conclut le communiqué.