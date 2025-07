N'Djamena : Le Maire constate l'encombrement persistant de l'Avenue Istanbul et ordonne des mesures immédiates

Un constat amer et une récidive de l'incivisme

Malgré une récente opération de dégagement de cette voie, le constat est amer : les commerçants ambulants sont de retour, les rues restent encombrées de déchets, les caniveaux sont bouchés, et l’indiscipline des usagers persiste, rendant l’accès à cette voie difficile, voire impossible.





Face à cette situation, le premier magistrat de la ville n’a pas caché son mécontentement. Il a instruit la Direction de l’Assainissement et de la Voirie de procéder immédiatement au nettoyage des lieux et au curage des caniveaux. Il a également demandé à la police municipale de mettre en place deux postes de contrôle pour surveiller de près le respect des mesures d’assainissement, et a appelé les responsables des communes concernées à redoubler d’efforts.