Tchad : Le Park d'Adré en cours de réorganisation, fin du désordre

Une détermination sans faille de la commission

Face à cette persistance du désordre après l'expiration de plusieurs délais, la commission, dirigée par l'adjoint au premier officier municipal élu, Mahamat Al-Bachir Mahamat Ali Maarouf, a décidé d'appuyer sur le bouton "organisation". Cette action forte commence déjà à traduire un retour à la normale dans ce lieu important.





L'exécutif municipal a démontré une décision objective et pragmatique, ne reculant devant rien et ne favorisant personne. Même ceux qui ont tenté de résister en utilisant leurs relations ou leur proximité familiale ont échoué, rencontrant une détermination plus forte que leurs manœuvres. Impuissants, les occupants ont tous décampé, laissant place à la réorganisation du site.