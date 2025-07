L’opération a couvert un important tronçon, allant du viaduc de Chagoua, en passant par celui de Dembé, jusqu’au rond-point Chinois. Le lancement officiel a été effectué par le Secrétaire général de la mairie de N’Djamena, en présence des maires des 6ᵉ et 7ᵉ arrondissements.





Cette initiative vise à sensibiliser la population à la propreté urbaine et à offrir aux habitants un cadre de vie sain, propre et agréable.