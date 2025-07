Tchad : L'AEPF-Tchad forme les jeunes au codage grâce à l'Ambassade des États-Unis

Ce projet est une initiative de Madame Menodji Rita, lauréate du Mandela Washington Fellowship 2024 et Coordinatrice Nationale de l’AEPF-Tchad. L'AEPF-Tchad remercie également son partenaire, Chad for Code, pour sa contribution technique et l'encadrement de ces jeunes passionnés.





L'objectif de cette formation est de préparer une jeunesse tchadienne connectée, créative et actrice de son propre avenir. L'AEPF-Tchad exprime sa gratitude envers l'Ambassade des États-Unis pour son engagement concret en faveur de l’éducation, de la jeunesse et du numérique.