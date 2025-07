Lutte contre les inondations : Le Maire de N'Djamena supervise les travaux à Afrouk

Jusqu’à cette intervention, les eaux ne pouvaient s’évacuer qu’à partir d’un certain niveau, ce qui augmentait considérablement les risques d’inondation dans les quartiers concernés. Grâce à l’ouverture de ce passage par les équipes techniques de la mairie, le drainage sera désormais plus fluide, réduisant ainsi la pression sur ces zones vulnérables.





Les équipes techniques ont également identifié d’autres points critiques du même type et prévoient d'intervenir dans les prochains jours pour assurer un écoulement optimal des eaux dans l’ensemble du bassin versant de la capitale.