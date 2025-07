Tchad : Signature d'un accord de réconciliation entre les communautés Ngambaye et Foulbé

Les deux parties belligérantes ont apposé leurs signatures sur cet instrument de paix le 5 juillet à Manda. Cet accord marque une étape significative vers la réconciliation et l'établissement d'une paix durable dans la localité.





Le Général Mbaiomdénande Dionadji Alain a exprimé ses préoccupations et a encouragé toutes les parties prenantes, incluant les autorités administratives, le Conseil provincial, ainsi que les forces de l'ordre et de sécurité, à faire preuve d'une vigilance accrue. Il a souligné l'impératif d'unir les efforts pour mettre en place un Comité de veille. Ce comité sera essentiel pour coordonner les actions humanitaires nécessaires. Le chef de mission a également indiqué compter sur le soutien et l'engagement de tous pour mobiliser des ressources et initier des actions visant à répondre aux besoins urgents de la population sinistrée.