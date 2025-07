Par ailleurs, depuis 23h40, le site de Garoua Boulai (Cameroun) est également hors service, entraînant une panne d’électricité dans la région Nord du Cameroun et un black-out de l’Internet au Tchad.







L'ARCEP assure que des équipes techniques camerounaises sont actuellement mobilisées et que les travaux de réparation sont en cours pour rétablir le service internet dans les plus brefs délais. L'Autorité remercie le public pour sa compréhension et sa patience face à cette situation.