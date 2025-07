Tchad : Perspectives favorables pour la saison agricole malgré des disparités pluviométriques

Un Front Intertropical en progression prometteuse

Le Front Intertropical (FIT) a oscillé autour du 16e degré de latitude nord durant la période analysée. Une remontée vers le 18e degré est prévue dès la première décade de juillet. Cette dynamique atmosphérique devrait favoriser des précipitations faibles à fortes, particulièrement dans les provinces du Sud et de l’Est du pays.



Pluviométrie contrastée : espoirs et déficits

Les quantités de pluie observées varient de 1 à 60 mm sur la majeure partie de la zone agricole. Des pics allant jusqu’à 110 mm ont été relevés dans l’ouest du Hadjer Lamis et le centre du Mayo Kebbi Ouest. Inversement, certaines zones telles que l’Est du Mayo Kebbi Est, la Tandjilé, le Nord Guéra, le sud Batha, le Ouaddaï et le Sila enregistrent un déficit pluviométrique marqué.





Agriculture : avancées et défis persistants

Les activités agricoles comme le défrichage, les semis et le sarclage se poursuivent, notamment dans les zones soudanienne et soudano-sahélienne. Des retards sont toutefois observés dans certaines localités du Sud, attribuables à une mauvaise répartition des pluies et à des pauses pluviométriques prolongées.





Malgré ces défis, les conditions restent propices à la poursuite des semis, en particulier pour les céréales et les arachides, à condition que le cumul pluviométrique atteigne au moins 20 mm.

Pastoralisme : vers une transhumance maîtrisée

Le bulletin recommande aux comités de gestion des conflits d’orienter les éleveurs vers les zones de retrait en respectant les couloirs de transhumance. Cette mesure vise à prévenir les affrontements entre agriculteurs et éleveurs.





Le couvert végétal demeure déficitaire sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception du Centre-Ouest où la situation reste globalement normale. La situation phytosanitaire demeure calme pour l’instant.