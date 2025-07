Bénin : Fin de la manœuvre "Bouclier" à Lokossa, les Forces de Défense et de Sécurité prêtes pour l'opération MIRADOR

Une évaluation positive des capacités opérationnelles

L’exercice a permis d’évaluer le niveau global d’entraînement des unités, la capacité des chefs à commander en situation de crise, ainsi que le leadership des Officiers de compagnie. À travers des opérations sur terre, en mer et dans les airs, les soldats ont fait preuve d’un professionnalisme, d'une rigueur et d'un engagement remarquables, notamment lors de la libération d’otages dans un scénario fictif de prise d’assaut.





Le Ministre délégué à la Défense nationale, Monsieur Alain Fortunet Nouatin, et le Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, le Général de Division Fructueux Gbaguidi, ont salué la qualité de la manœuvre. Le Général Gbaguidi a exprimé sa satisfaction, soulignant que le niveau de préparation affiché renforce la capacité de l’armée à répondre aux défis sécuritaires croissants.





Une dimension sociale pour renforcer les liens armée-nation

Outre l’aspect purement militaire, l’opération a comporté une dimension sociale significative. Des centaines de civils ont bénéficié de soins médicaux gratuits prodigués par des médecins militaires, renforçant ainsi les liens entre l'armée et la population. Pour le Ministre Nouatin, cette approche humanitaire contribue à « briser le mythe de l’uniforme » et à rapprocher les forces de défense et de sécurité des citoyens.





À présent, les éléments de la Garde Nationale se tiennent prêts à être déployés sur le terrain réel de l’Opération MIRADOR. Forts de cette préparation tactique et morale et des autres acquis, ils entendent jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le terrorisme et la préservation de l’intégrité du territoire béninois.