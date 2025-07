Tchad : Ouverture de la 47ème Session du CAMES, 2075 candidatures académiques examinées

L'événement a réuni une assemblée de haut niveau, incluant le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, Tom Erdimi, plusieurs autres ministres, le Secrétaire Général du CAMES, Professeur Souleymane Konaté, et de nombreux académiciens venus des 19 pays membres de cette organisation internationale.



Un processus d'évaluation rigoureux pour l'avancement académique

Au total, 2075 candidatures pour divers grades académiques seront soumises à l'inscription sur la Liste d'Aptitudes du CAMES. Ces candidatures seront délibérées par un collège d'éminents professeurs des universités membres des Comités Techniques Spécialisés (CTS-CAMES), parmi lesquels figurent une dizaine d'académiciens tchadiens. L'inscription sur cette liste d'aptitudes ouvre la voie aux grades de Maître-Assistant, Maître de Conférences, Professeur Agrégé, Maître de Recherche et Professeur Titulaire.





Le CAMES, un modèle de coopération académique et un appel à l'engagement

Dans son allocution, le Ministre d'État Tom Erdimi a salué la maturité du CAMES, affirmant que l'organisation "force l'admiration des savants du monde, transcende les frontières, les intelligences et rapproche les peuples et les mentalités." Il a également invité le CAMES à "outiller la jeunesse et à préparer la relève" afin de maintenir le flambeau et la crédibilité de l'organisation.





Représentant le Président de la République, le Premier Ministre Allah-Maye Halina a transmis les salutations et les encouragements du Chef de l'État aux responsables du CAMES. Il a également rendu un vibrant hommage au Ministre d'État Tom Erdimi pour son "management très efficace" qui a permis de mettre fin aux "années élastiques" dans les universités tchadiennes.





Cette session marque une étape importante pour l'enseignement supérieur africain, renforçant la reconnaissance et l'avancement des carrières académiques sur le continent.