Baccalauréat 2025 au Tchad : Un taux de réussite global de 46,21 % – Forte disparité entre les séries

Les résultats montrent de fortes disparités selon les filières. La série G2 se démarque avec un taux d’admission record de 84,78 %, suivie de G3 (83,87 %) et E (82,54 %). Ces séries techniques confirment leur efficacité en matière de réussite.



À l’inverse, les séries les plus fréquentées enregistrent des performances plus faibles. La série D, avec ses 24 150 inscrits, n’affiche qu’un taux d’admission de 31,25 %. La série A4, qui compte le plus grand nombre de candidats (60 693 inscrits), obtient un taux global de 51,43 %.



Les séries littéraires comme A2 (45,98 %) et A1 (43,67 %) restent en dessous de la moyenne, tandis que la série C, historiquement exigeante, atteint un honorable 61,75 %.