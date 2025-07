L’armée libyenne lance une opération d’envergure contre des groupes armés tchadiens à la frontière sud

Huit combattants tués, plusieurs capturés



Selon un communiqué de la Division des médias de guerre de l’armée, l’opération a infligé d'importantes pertes humaines et matérielles aux combattants tchadiens, faisant au moins huit morts dans leurs rangs et permettant la capture de plusieurs autres. Des véhicules et équipements militaires ont également été saisis ou détruits.



Les unités de reconnaissance, tant terrestres qu’aériennes, poursuivent activement la traque des éléments en fuite et surveillent étroitement tout mouvement suspect dans la zone d’opération.



Cette opération a été menée en représailles à la mort de deux soldats libyens, Faraj Al-Naji et Fathi Al-Mabrouk, tombés lors d’affrontements survenus à l’aube contre les mêmes groupes armés. Le chef d’état-major des forces terrestres, Saddam Haftar, a rendu hommage à ses hommes, saluant leur sacrifice et leur bravoure.



La Direction générale de l’armée nationale libyenne a réaffirmé sa volonté de poursuivre les opérations de sécurisation de la frontière sud, tout en luttant contre toutes formes de menaces : infiltration armée, trafics transfrontaliers, et activités terroristes.



« Nous sommes déterminés à défendre la souveraineté nationale, à protéger nos frontières et à répondre fermement à toute tentative de déstabilisation », a souligné un porte-parole militaire.



L’armée a également exprimé ses condoléances aux familles des soldats tombés au combat, et appelé la nation à honorer leur mémoire.