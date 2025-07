Tchad : L'ONAPE lance le financement du crédit agricole pour la zone septentrionale

Ce financement s’inscrit dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026 et couvrira un vaste territoire comprenant les provinces de Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, Barh El-Gazel, Batha, Guéra, Salamat, Ouaddaï, Sila, Wadi-Fira et Ennedi-Est.





Une enveloppe globale de 520 millions de francs CFA a été mobilisée pour financer 2 163 projets agricoles, qu'ils soient individuels ou collectifs. Cette initiative devrait également permettre la création de 28 119 emplois indirects.





Par ailleurs, les provinces du Batha et de l’Ennedi-Est ont été désignées comme provinces pilotes. Elles bénéficieront d’un accompagnement renforcé, notamment à travers la mise à disposition de tracteurs pour appuyer les producteurs dans la modernisation de leurs activités.