Le Premier Ministre, Ambassadeur Allah Maye Halina, est arrivé pour présider cette cérémonie d'ouverture, marquant le coup d'envoi de cet événement majeur. La session réunit experts et décideurs venus de divers horizons pour promouvoir la coopération académique et scientifique à travers le continent africain.





Des détails supplémentaires sur les discussions et les résolutions de cette session seront communiqués ultérieurement.