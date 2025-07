Transport aérien : Le Tchad parmi les pays africains où les taxes sur les vols internationaux sont les plus élevées

Avec une moyenne de 105,70 dollars (environ 62 000 FCFA) de taxes et redevances par billet pour un départ international, le Tchad se classe parmi les dix destinations les plus chères du continent, aux côtés de pays comme la RDC (109,90 $), le Ghana (111,50 $), ou encore le Sénégal (122,60 $).



Ce fardeau tarifaire représente un frein majeur au développement du transport aérien dans le pays, déjà confronté à des défis structurels tels que le coût élevé des opérations, le manque d'infrastructures adaptées, et la faible densité des lignes régionales.



Selon l’AFRAA, cette situation pénalise non seulement les compagnies aériennes, qui voient leur rentabilité entamée, mais aussi les passagers, contraints de supporter des prix de billets de plus en plus lourds.



Alors que le Gabon, la Sierra Leone et le Nigeria occupent les premières places du classement avec respectivement 297,70 $, 294 $ et 180 $ de frais, le Tchad est appelé à revoir sa politique tarifaire s’il souhaite stimuler le trafic aérien, attirer davantage d’investisseurs et favoriser la mobilité régionale.