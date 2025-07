Tchad-Cameroun : une avancée significative des intrusions de signaux radioélectriques

Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris lors de la réunion du 16 juin 2025, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) du Tchad a accueilli, du 30 juin au 08 juillet 2025, une mission conjointe avec l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART) du Cameroun.



Ces travaux, placés sous la direction conjointe de Idriss Béchir Soumaine, directeur des Radiocommunications et Normalisation de l’ARCEP Tchad, et de Mouhamadou Awallou, conseiller technique n°1 de l’ART Cameroun, ont mobilisé les deux régulateurs ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile des deux pays (Airtel Tchad, Moov Africa Tchad, MTN Cameroon, Orange Cameroun et CAMTEL).



L’objectif principal est de maîtriser les intrusions de signaux radioélectriques de part et d’autre de la frontière, en particulier dans les villes de N’Djamena et Kousseri. Plusieurs opérations de terrain (drive-tests) ont été menées pour mesurer l’impact des signaux intrusifs (2G, 3G, 4G) sur les zones sensibles, notamment les sites stratégiques comme la République du Tchad.



Les résultats ont permis d’observer une nette amélioration grâce aux actions correctives engagées par les opérateurs.



Ainsi donc, les résultats concrets portent sur les points suivants : Suppression des signaux intrusifs camerounais dans N’Djamena ; Identification de la présence de signaux tchadiens à Kousseri, avec engagement ferme pour leur suppression ; Mise en place de valeurs limites à ne plus dépasser pour préserver la souveraineté radioélectrique de chaque pays.



En parallèle, un état des lieux de la mise en œuvre du Free Roaming Tchad–Cameroun a été réalisé. Bien que certains aspects contractuels restent à finaliser, les travaux ont permis d’acter une relance technique en vue d’un lancement effectif d’ici au 11 août 2025.



À l’issue des travaux, plusieurs engagements bilatéraux ont été pris :

1. Respect des niveaux maximums autorisés de signaux entre les deux territoires ;

2. Suppression complète des signaux non autorisés ;

3. Finalisation et signature du nouvel Accord de coordination des fréquences aux frontières.



La cérémonie de clôture des travaux a été présidée par M. Haliki Choua Mahamat, directeur général de l’ARCEP Tchad, qui a salué la rigueur technique des équipes et la franche collaboration entre les deux régulateurs, preuve d’une coopération sous-régionale renforcée au service de la souveraineté numérique et de la qualité de service pour les populations frontalières.