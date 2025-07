Tchad : Le MATUH et la Mairie de N'Djamena renforcent les capacités en planification urbaine

Une formation ciblée pour l'avenir urbain de N'Djamena

L'objectif de cette formation est de perfectionner les compétences d'une vingtaine de cadres afin qu'ils puissent préparer les futures mises à jour des documents d'urbanisme de la capitale. Vingt participants prennent part à ce programme, dont dix proviennent du MATUH et dix de la Mairie centrale.





Selon le formateur, M. François Laurent, cette première phase a été caractérisée par l'assiduité, la ponctualité et l'intérêt des apprenants. Il a précisé : "Nous avons réalisé des travaux de groupe, favorisé un transfert de compétences techniques, et utilisé diverses approches pédagogiques. Le groupe s'est montré particulièrement engagé et motivé tout au long de la session".





Cette formation marque le début d'un processus plus vaste. Elle vise à professionnaliser davantage les acteurs de l'aménagement urbain et à renforcer la résilience de N'Djamena face aux défis de l'urbanisation et des changements climatiques.