RCA : Recrutement de 1 800 jeunes pour une formation militaire en Ouganda

Le Comité, dirigé par le Chef d’État-Major de l’Armée Centrafricaine, le Général d’Armée Zéphirin Mamadou, a présenté au Chef Suprême des Armées le bilan à mi-parcours de ce processus de recrutement.





Le Général de Brigade Docteur Patrick Ocen, Chef de la délégation ougandaise, a expliqué que le processus, lancé le 27 juin dernier, vise à recruter 1 800 jeunes Centrafricains de 22 ans et en parfaite santé pour une année de formation en techniques de base militaire en Ouganda. Il s'est félicité de l'avancement du processus, qui a déjà atteint 82%.





Du côté centrafricain, le Général Zéphirin Mamadou a salué l'initiative du Président Touadéra, qui vise à impliquer tous les jeunes des sept régions du pays dans la reconstruction de l'armée nationale. Il a précisé : « À ce jour, le processus avance bien. Nous avons recruté déjà 1 400 candidats et nous comptons revoir le critère d’âge jusqu’à 24 ans pour donner l’opportunité aux autres jeunes compatriotes de bénéficier de cette formation. »





Un partenariat renforcé avec l'Ouganda

Bien que la République Centrafricaine et l'Ouganda ne partagent pas de frontière commune, la signature d'un accord de coopération dans le domaine de la défense en 2024 entre les deux Chefs d'État témoigne d'un engagement envers un partenariat solide. Cet accord permettra aux nouvelles recrues de bénéficier d'une formation en techniques de base militaire, en commandement et en administration militaire en Ouganda.