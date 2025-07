Burkina Faso : la Police nationale saisit 2 785 litres de carburant à Pô

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes, les éléments de l'antenne régionale de l'Unité Anti-Drogue (AR-UAD) de Pô, en collaboration avec le commissariat central de Police de la ville de Pô ont, lors d'une mission de surveillance sur la Route nationale n°05, appréhendé quatre individus qui se livraient au trafic illicite de carburant.



Il a été trouvé en leur possession et saisi trois tricycles contenant 24 bidons de 40 litres et 73 bidons de 25 litres, soit au total 2785 litres.



A cette occasion, la Police nationale remercie tous les citoyens qui œuvrent inlassablement aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Il faut rappeler que les numéros verts que sont les 17, 16 et 1010 sont mis à leur disposition pour la dénonciation des cas suspects.



Au Burkina Faso, la Police nationale entend demeurer une force publique au service des citoyens.