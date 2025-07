Côte d’Ivoire : Bac 2025, le taux d’admission est de 40,5%, en hausse de 5,98% par rapport à 2024

Sur 332 515 candidats qui se sont effectivement présentés à l'examen du baccalauréat, session 2025, 133 518 sont déclarés admis, soit un taux national de réussite de 40,15%, en hausse de 5,98 points par rapport à celui de 2024 qui était de 34,17%.



L'information a été communiquée, le 07 juillet 2025, par la directrice des examens et concours (DECO), Kadidiata Diarra Badji, lors de la proclamation des résultats du baccalauréat, session 2025.



Selon la directrice de la DECO, dans une perspective axée sur le genre, sur 167 028 filles présentées, 68 883 sont admises, soit un taux de succès de 41,24% contre 39,06% chez les garçons où 64 635 sont admis sur 165 487 candidats présentés.



Après avoir adressé ses félicitations aux admis, Kadidiata Diarra Badji a salué la nouvelle dynamique insufflée à l'école, dynamique caractérisée par la recherche de l'excellence et de la qualité à tous les niveaux, à travers le retour aux valeurs du travail et du mérite dans les différents maillons de la chaîne éducative.



La publication des résultats se fera dans les centres de composition à partir de 14 heures, à travers la distribution des relevés de notes en salle. Pour ce faire, chaque candidat devra se munir de sa convocation et de sa pièce d'identité.



Les résultats seront également disponibles en ligne sur le site internet de la DECO : www.men-deco.org juste après la proclamation dans les centres. Les candidats malheureux disposent de 72 heures pour déposer leurs recours qui s'amorcent à compter du mardi 08 juillet, pour s'achever le jeudi 10 juillet, délai de rigueur.



Par ailleurs, les résultats de ces ultimes délibérations seront publiés le vendredi 11 juillet 2025 à 14 heures, après les travaux des jurys spéciaux. Il faut noter que les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat se sont déroulées du 16 au 20 juin 2025 dans les 546 centres de composition répartis dans les 41 directions régionales du pays.