Tchad : La Police Nationale démantèle un réseau de cambrioleurs spécialisés dans le marché central de N'Djamena

Un réseau organisé et armé

Au cœur de cette bande structurée se trouve Moustapha Banan Abakar, identifié comme le chef du groupe. Ses complices présumés sont Hassan Abderrahmane, Abakar Mahamat, Abakar Ali Mbodou, Abderrahmane Mahamat Abdoulaye, et un mineur, également impliqué dans les opérations. Ces individus auraient opéré avec discrétion, utilisant des armes de grand calibre, plusieurs cartouches, et deux véhicules spécifiquement dédiés à leurs actions criminelles.





Parallèlement à ce démantèlement, la police nationale a également procédé à l'interpellation d'Annas Ahmat, suspecté d'avoir volé un véhicule de marque Hilux immatriculé 18C-7694.



Engagement de la justice et appel à la vigilance

Le Contrôleur Général Paul Manga, Porte-Parole de la Police Nationale, a présenté les suspects devant la presse, dressant un tableau sombre des agissements du groupe.

Présent lors de la présentation, le procureur de la République, cinquième substitut, Me Mbaishikemba Mbaigangnon, a salué la réactivité des forces de sécurité intérieure. Il a également rassuré sur le suivi judiciaire rigoureux des dossiers.





Plusieurs victimes, venues témoigner de leur calvaire, ont exprimé leur soulagement et leur espoir de voir justice rendue. La Police Nationale a souligné que cette neutralisation d'un réseau de délinquants est le fruit de la vigilance des forces de défense et de sécurité, combinée à la précieuse coopération des citoyens. La police a réitéré son appel à la vigilance et à la dénonciation de tout comportement suspect.