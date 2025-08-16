Tchad : L'ONG ADMI lance sa phase opérationnelle avec trois commissions clés (Conseil d'administration)

À l’issue de la séance, trois commissions ont été mises sur pied, respectivement chargées de la planification, du plaidoyer et des infrastructures, amorçant ainsi la phase opérationnelle de l’ONG.



Cette rencontre « marque le départ concret » des activités de l’organisation, a déclaré d’emblée le président du conseil d’administration, Gayang Souaré. Le conseil a fixé « les actions prioritaires à mener pour les mois à venir ». La séance a également permis d’adapter les textes fondateurs aux réalités actuelles et de définir clairement les rôles des différents acteurs de la gouvernance de l’institution, afin de répondre aux attentes des populations, grandes, alors que les difficultés sont nombreuses.