TCHAD

Tchad : L'ONG ADMI lance sa phase opérationnelle avec trois commissions clés (Conseil d'administration)


Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 16 Août 2025


L’ONG Action pour le Développement et la Mutualisation des Initiatives (ADMI) a franchi une étape importante ce 16 août 2025 en tenant sa toute première session du conseil d’administration dans la salle multimédia du complexe sportif Fest’Africa.


À l’issue de la séance, trois commissions ont été mises sur pied, respectivement chargées de la planification, du plaidoyer et des infrastructures, amorçant ainsi la phase opérationnelle de l’ONG.

Cette rencontre « marque le départ concret » des activités de l’organisation, a déclaré d’emblée le président du conseil d’administration, Gayang Souaré. Le conseil a fixé « les actions prioritaires à mener pour les mois à venir ». La séance a également permis d’adapter les textes fondateurs aux réalités actuelles et de définir clairement les rôles des différents acteurs de la gouvernance de l’institution, afin de répondre aux attentes des populations, grandes, alors que les difficultés sont nombreuses.

Tchad : L'ONG ADMI lance sa phase opérationnelle avec trois commissions clés (Conseil d'administration)
Parmi ces difficultés figure notamment « la rareté des ressources », a reconnu Bouboul Ouaïdou, le nouveau coordonnateur installé dans ses fonctions à cette occasion. Mais pour Gayang Souaré, ces obstacles ne sont pas insurmontables : « Si nous restons soudés, organisés, méthodiques et rigoureux, nous pourrons transformer chaque contrainte en opportunité. »

Cette union et cette mutualisation des initiatives, préconisées par le président du conseil d’administration, trouvent un écho favorable chez le nouveau coordonnateur, qui promet de remplir sa mission avec « abnégation, humilité et loyauté », en appliquant scrupuleusement les conseils et orientations du conseil d’administration.


