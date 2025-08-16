Un projet pour 3 000 habitants
Le projet consiste à relier deux forages à un château d'eau de 24 m³. Il permettra d'alimenter huit villages et d'améliorer l'accès à l'eau potable pour environ 3 000 habitants.
TCHAD
Tchad : Des travaux d'adduction d'eau potable lancés à Touloum
Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Août 2025
Des travaux d’adduction d’eau potable ont été lancés à Touloum, à 10 km d'Iriba, pour répondre à une pénurie chronique d'eau dans la région. Ce projet, soutenu par le PNUD Tchad et ses partenaires, vise à réduire les tensions liées à l'eau entre les réfugiés et les communautés locales.
